Señor director:

Agradezco el espacio que me concede para exponer un problema que incluye a la convivencia social y la forma que los políticos manejan los servicios públicos de manera especulativa, buscando rédito en las urnas. De otra manera no se explica el "castigo" a una población donde el oficialismo nunca ganó una elección. Me refiero a los habitantes de los barrios Universitario, San Juan, Nuevo Del Bono, Los Olivos, Bancario y zonas aledañas, las últimas en tener cloacas, con diversos justificativos técnicos, pero en realidad con trasfondo político.



Finalmente debemos agradecer al Gobierno de la Provincia y a OSSE por las obras ya concluidas, aunque no conectadas a los domicilios, pero siguen los problemas porque para los que deciden hay ciudadanos de primera y de segunda. Esto lo vemos en las calles donde rápidamente se hicieron los trabajos, incluyendo el pavimento, caso de la calle Santa Fe, entre Hermógenes Ruiz y Circunvalación, donde debe vivir gente VIP muy relacionada con el poder. Antes, les colocaron reductores, al lado bandas vibrantes y últimamente otro "pianito" paralelo al anterior. A todo esto las piedras sueltas dañan vehículos y rompen vidrieras en las arterias de mayor tránsito, como la calle Hermógenes Ruiz, donde pasan los colectivos.



N. de Roldan

DNI 26.287.968