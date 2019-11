Señor director:



Hoy, domingo 17 de noviembre en el Espacio Teatral TES (Juan B. Justo 335 Sur, Rivadavia) a las 20 horas, se llevará a cabo la última función del año de "El Mimosaurio". Se festejará las 100 funciones de esta obra de Teatro de Títeres y Actores que es para el disfrute de chicos y grandes. La sinopsis de la obra dice que El Mimosaurio es un dinosaurio que vivió en la tierra durante el período jurásico y que se caracterizaba por atacar ferozmente a sus presas con besos, caricias y mimos. Aunque se extinguió con el resto de los dinosaurios, un paleontólogo austríaco y su ayudante descubrieron un huevo de Mimosaurio intacto en el Valle de la Luna, Ischigualasto. Lo que no sabían, era que serían testigos del nacimiento del último Mimosaurio... Y sus primeras víctimas. Esta obra teatral es una adaptación del cuento "Mimosaurio", del escritor e ilustrador sanjuanino Alberto Pez. La puesta es llevada a cabo por El Otro Grupo Elenco Teatral y es pensada para realizarse en lugares no convencionales, como son escuelas y colegios de nuestra provincia, y de cuyo. En ese sentido, 100 funciones no se cumplen todos los días, es para nosotros una alegría inmensa que esta obra haya llegado a distintos lugares este año como lo son establecimientos educativos, provincias , eventos, etc; y que El Mimosaurio haya contagiado de besos, caricias y mimos a muchos chicos, docentes, etc. Es así como queremos festejar este logro realizando una función para todo público. El valor de la entrada es de $150, pueden adquirir sus entradas haciendo la reserva al 264-5059498, hoy se podrán comprar en la boletería del Espacio Teatral TES.





María de los Ángeles Pérez

El Otro Grupo Elenco Teatral