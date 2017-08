Señor director:



Es maravilloso cuando podemos observar y disfrutar que una obra pública está bien hecha y los ciudadanos podemos hacer uso de ellas. Sin embrago, creo que vamos a coincidir que las obras deben estar en perfecto estado para que perduren en el tiempo. Esto no ocurre en la zona de la avenida Paula Albarracín de Sarmiento y Sargento Cabral, ex Coll. Al ya conocido hundimiento de asfalto en dos partes, se le suma que las pinturas viales de color amarillo como las de color blanco ya se están destiñendo, a pocos días de haber sido pintadas. No caben dudas de que en pocos días más esas demarcaciones viales desaparecerán. También hay pequeños pozos en el asfalto que con algunas lluvias se transformarán en baches muy peligrosos.



Es de esperar que las autoridades que tuvieron la gentileza de solucionar un problema vial de unos 40 años en esta zona, logren corregir varios errores y quede todo a la perfección, para entonces sí, poder disfrutar de esta obra pública que tanto hace falta.