Señor director:



Pasaron las elecciones provinciales y está a la vista que las obras en los distintos departamentos del Gran San Juan bajaron el ritmo de trabajo. Es más, en algunos municipios ya no se ven obreros haciendo tareas, solo se puede apreciar personal de las Secretarías de Servicios barriendo las calles y plazas. Pero no se observan más obras de magnitud, como el cambio de la iluminación y semaforización moderna. Es de esperar que los gobiernos municipales cumplan con lo prometido hasta el último día de sus mandatos. Es cierto que algunos intendentes no continuarán en funciones, pero, por lo menos, que los ciudadanos vean que cumplieron con hacer obras hasta último momento. Entre todos debemos construir un San Juan moderno y pujante.