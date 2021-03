Señor director:



La película se vuelve a repetir. Hace unos días un grupo de familias usurpó un terreno en el departamento Rivadavia y comenzó a construir precariamente unos ranchos que no ofrecen las mínimas condiciones de habitabilidad. Seguramente se trata de gente que no tiene vivienda, pero creo que esa no es la forma de presionar al Gobierno para que les adjudique una casa. Somos muchos los que estamos alquilando o vivimos de prestado y que nos hemos inscripto hacer varios años en el IPV, pero no por eso nos podemos considerar con derechos para ocupar un terreno y usar eso como una presión para conseguir una casa.



Es una pena que haya personas que piensan así y que expongan a toda su familia a pasar días y noches viviendo tan precariamente.



Eduardo Francisco Jiménez

DNI 14.027.441