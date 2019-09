Señor director:



Me dirijo a usted y por su intermedio a quien corresponda, con el fin de poner en conocimiento de la dura situación por la que están atravesando los operadores civiles del Cisem 911. Este grupo de operadores ingresó en el primer semestre del año 2017 como contratados, para realizar tares de monitoreo y atención de llamadas de emergencia (tarea que antes era realizada por personal policial). Con la promesa de que luego del segundo contrato el gobierno nos nombraría en planta permanente policial en la parte civil o similar. En la actualidad estos operadores están en su tercer contrato con vistas a una nueva renovación. Este grupo de civiles desarrolla similares tareas a la del personal policial compartiendo los mismos turnos, trabajando durante la noche, en días festivos, feriados (navidad, año nuevo, día del trabajador etc) y fines de semana. No compartiendo de la misma manera la remuneración económica y ni mucho menos la relación laboral. Este grupo de operadores cobra menos de la mitad de lo que cobra un agente recién nombrado, rigiéndose por un contrato de colaboración y prestación de servicios que los obliga a hacerse cargo de sus aportes jubilatorios como monotributistas y también de una obra social que en la mayoría de los casos se debe pagar un gran adicional a la hora de incluir miembros del grupo familiar. Quedando en mano mucho menos de lo indispensable para poder vivir dignamente. No somos ajenos a la situación económica nacional o provincial. Pero esta provincia, hace muy poco, nombró un gran grupo de nuevos efectivos policiales y este pequeño grupo de civiles sigue esperanzado en aquella vieja promesa verbal que aún sigue sin dar resultados.





Estela Castro DNI 24.625.826