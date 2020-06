Señor director:



Hoy, martes 9 y 10 de junio próximo, se llevará a cabo en Valle Fértil el Operativo Garrafa. Consiste en la venta de 100 garrafas de 10kg con un valor de $355 y 80 garrafas de 15kg a $530. Los días previstos son: martes 9 a partir de las 8 horas en la delegación municipal de Astica y miércoles 10, desde las 8 en la Municipalidad. En ambos lugares se deberá respetar el protocolo sanitario, distanciamiento social y las medidas de seguridad correspondientes.

* Se venderá una garrafa por familia, ya sea de 10kg o de 15kg.;

* Se entregará un número por orden de llegada.

* Los envases no tienen que estar vencidos. * Las personas no pueden ir acompañadas de familiares o niños al lugar.

* Quien no tenga barbijo o tapa boca no podrá hacer la fila ni comprar la garrafa, por ende no se le entregará número.

Ricardo López

Prensa - Municipalidad

de Valle Fértil