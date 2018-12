Señor director:



Ya estamos a pocos días para que llegue la Navidad. Con desconsuelo veo que no se organizó ninguna campaña para atraer turistas en esta fecha. La ciudad Capital como el Gran San Juan carecen de ornamentación navideña y atractivos que capten el deseo de que muchos argentinos quieran llegar a nuestra provincia para disfrutar de una celebración diferente. No aprovechamos los recursos que tenemos como plazas, el Parque de Mayo y la maravillosa arboleda para ornamentar con luces. Tampoco organizamos un calendario para que todo el mes de diciembre celebremos una de las fechas más importantes de la cristiandad, como es el nacimiento del Jesús, el Hijo de Dios. Se podrían hacer espectáculos en plazas y lugares públicos, bicicleteadas nocturnas por las principales avenidas, como se hacen en otras ciudades. También se podrían hacer concursos de los barrios mejores ornamentados. En fin, tantas actividades creativas que se podrían concretar para llamar la atención del turista. Quiera Dios iluminar a las autoridades, al empresariado, a las Organizaciones No Gubernamentales, uniones vecinales y a todos los sanjuaninos, para que el año próximo, organicemos un mes de diciembre festivo para atraer visitantes y generar trabajo con la industria del turismo.