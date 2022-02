Señor director:

Cuando hablamos de hermanos, debemos primero referirnos a ese sentimiento que debemos tener por todos nuestros compatriotas de cada provincia argentina. Es por eso que al enterarme que un grupo de profesionales y voluntarios sanjuaninos se aprestaban para viajar a Corrientes, sentí una gran emoción que me hicieron derramar lágrimas. Corrientes, que está sufriendo por los incendios que afectan no solo a esa provincia hermana, sino que sus consecuencias las sufre todo el país. No me puedo olvidar de la ayuda que recibió San Juan en los terremotos de 1944 y 1977. Es por eso que nosotros los sanjuaninos, debemos estar siempre atentos a la ayuda que pueda solicitar cada provincia argentina, porque en su momento, recibimos esa mano generosa de nuestros connacionales. Todo lo que podamos hacer será un bien para nuestros queridos hermanos de la patria, en este caso al noble pueblo de la provincia de Corrientes.