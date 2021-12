Señor director:

Esta carta no tiene la intención de criticar a nadie, sólo aportar una opinión para que sea evaluada por las autoridades correspondientes. El domingo por la tarde salí con mi familia a pasear por el Parque de Mayo, Plaza del Bicentenario, y la zona del teatro del mismo nombre. El comentario con mi esposa y algunas otras personas mayores tuvo un común denominador. Se trata de la oscuridad que hay en toda la zona, pese a tener luces y los peligros que eso conlleva. Parece una contradicción. Sin embargo, las luces ornamentales que hay en esa zona impide ver con claridad a cualquier persona y eso es aprovechado por grupos de malvivientes que desde hace tiempo hacen de esta zona un campo propicio para arrebatos y hurtos de objetos, cuyos dueños ni se enteran. Esto que cuento fue lo que me informaron otras personas que suelen ir a pasear en otros momentos. Por lo tanto, creo que es conveniente colocar luminarias que realmente iluminen la zona, como también más presencia policial, ya que el pasado domingo no se notó esa presencia ni siquiera un patrullaje caminando por la zona. Lo mismo ocurre en la parte "vieja" del Parque de Mayo, donde hay lámparas encendidas, pero son de tan mala calidad que no iluminan la zona. Es de esperar una urgente solución, ya que son miles los visitantes que van a pasear a estos lugares verdes de la Capital de San Juan.



Manuel De La Cruz

DNI 7.389.438