Señor director:

Me he referido en otras ocasiones a que hay paradas de colectivos en distintas zonas del Gran San Juan que están ubicadas en lugares inapropiados o a las que les falta protección para que la gente pueda esperar de una forma un poco más confortable. Pero en esta ocasión me voy a referir a una serie de paradas que están en la zona céntrica de la ciudad Capital, precisamente en inmediaciones del Centro Cívico. Son las que están ubicadas sobre calle Las Heras, las que además de no estar bien señalizadas para abordar un colectivo hay que pasar por sobre la bicisenda con dos peligros: o se tropieza con el borde que delimita esa vía o nos encontramos con una bicicleta que, correctamente, viene circulando en cualquiera de los sentidos. Por otra parte la gente que espera colectivo en ese tramo, que pueden ser empleados del Centro Cívico o personas que van a hacer algún trámite, deben esperar a la intemperie en verano con un intenso sol y en invierno con fríos acompañados por fuertes vientos. Desconozco cuál puede ser la solución que se otorgue a este problema, pero habrá que abordarlo a la brevedad en bien de los usuarios del servicio de colectivos y otros medios de transportes.



Josefina Peña

Vecina de Rivadavia