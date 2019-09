Señor director:



Como ciudadano argentino y sanjuanino hasta la muerte, como dijo el Maestro de América, Domingo Faustino Sarmiento, quiero felicitar al economista José Luis Espert, autor del libro "La Argentina Devorada''. Allí afirma y denuncia quiénes son los responsables de la crisis, aumentada por las políticas populistas que aplicó el gobierno actual. Yo agrego que son los mismos que no dejan gobernar a los que vivimos al Oeste del país, ni al Norte, ni al centro, ni al Sur de nuestro territorio. Inventan elecciones cada cuatro años, las llaman primarias PASO, ocupan las escuelas que no hicieron, no les pagan a los fiscales, se ponen viáticos, etc. Me congratulo con las palabras del expresidente uruguayo José Mujica sobre la realidad argentina. Finalmente, les recuerdo a los habitantes del Este (Buenos Aires) que el Maestro sin títulos fue gobernador, senador, ministro, embajador, unitario y federal. Él dijo: "Soy porteño en las provincias, sanjuanino en Buenos Aires y argentino en todas partes''.



Aguedo Argentino Cabrera

LE 6.759.992

Jáchal