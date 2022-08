Señor director:



Esta palmera que es orgullo de los sanjuaninos es parte de nuestra identidad, que figura en las guías turísticas y que no se le da la importancia que ella merece por parte de las autoridades municipales y de gobierno. No es una palmera más, sino un ejemplar que la naturaleza hizo lo suyo, transformándola en una curiosidad botánica. Ubicada en el Pueblo Viejo de Concepción, y según versiones se la plantó en la gobernación del Dr. A. Cantoni en el año 1927 y erradicadas en una enorme torpeza en la gobernación de R. Viviani, desde la calle Huarpes hasta calle Chile. Hoy, esta palmera con tantas historias se le ha presentado otro y serio problema, los brazos han crecido bastante y corre el riesgo y por los fuertes vientos que últimamente azotan a la provincia, se desprendan por falta de firmeza a su tronco principal. Por lo tanto urge que las autoridades municipales tomen la decisión de acudir en su ayuda antes de que tengamos que lamentar lo peor. Pienso que colocándoles un brazalete sería la solución. Aunque turísticamente se vea "no muy prolijo, pero si necesario. A los vecinos nos preocupa nuestra palmera de dos brazos ya que ella es parte de nuestra historia, y la queremos.



Leopoldo Mazuelos Corts

DNI 5.543.908