La palmera de dos brazos es un orgullo de los sanjuaninos, aunque muchos no la conocen. Es parte de nuestra identidad, que figura en las guías turísticas y que no se le da la importancia que ella merece por parte de las autoridades municipales y provinciales. No es una palmera más, sino un ejemplar que la naturaleza hizo lo suyo, transformándola en una curiosidad botánica. Está ubicada en el denominado Pueblo Viejo de Concepción. Según versiones que se transmitieron de boca en boca, se sembró en la gobernación del Dr. Aldo Cantoni, en el año 1927. Luego fue erradicada y trasladada en la gobernación de R. Viviani, desde calle Huarpes hasta calle Chile, convirtiendo a esta arteria (Calle Genera Acha) sin asfalto solo en enripiadas, pero muy bien cuidado. Pasaba la regadora día por medio, en una calle con boulevard, con plantas ornamentales con flores, verdadero paraíso en vegetación; las palmeras al centro y de ambas veredas sauces, álamos y paraísos, con un permanente regadío. Allí abundaba la vegetación debido a las acequias, como también había fauna vinculada a la humedad como ranas y muchos grillos. Muchas veces recorrida por la Virgen en la procesión del 8 de diciembre visitando a los vecinos.

La "orden" era erradicar todas, hasta la palmera de dos brazos. Pero en una reacción a tiempo por parte de los vecinos, se consiguió que esta curiosidad se salvara, dejándole una compañera, ya que ellas viven en colonias. Hoy, esta palmera con tantas historias, anécdotas, se está convirtiendo, y por falta de limpieza, cuidado y mantenimiento por parte del municipio, en un peligro para la salud de los vecinos, pues últimamente y cada vez más, es nido de vinchucas o chinches, las que trasmiten el mal de Chagas. Varias veces y sin darnos cuenta nos tenemos que sacar una vinchuca de la cabeza, que debido a los permanentes fuertes vientos, ellas se desprenden de sus ramas secas, llegando a los hogares de toda la cuadra. Sería importante y muy necesario que se proceda a una urgente limpieza para evitar males mayores.



Por Leopoldo Mazuelos Corts DNI 5.543.908