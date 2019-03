Señor director:



Pasamos por uno de los momentos más duros en relación a la situación socioeconómica que vive el país y lo más preocupante es no conocer fehacientemente cuando podremos ver una luz al final de este oscuro túnel que cada vez se hace más largo y oscuro. Según las autoridades nacionales estamos mal pero vamos por el buen camino y eso me hace acordar a otro mandatario que al expresar esa consigna no hizo otra cosa que anticipar una situación que llevó al país a uno de sus peores momentos.



No queremos que nos digan cómo estamos, queremos que nos digan cómo vamos a salir de este problema en una forma coherente e inteligente.



Pedro Jorge Amaya DNI 13.826.972