Señor director:



Padezco diabetes tipo 1 hace 6 años. Hace 1 año cree un instagram donde contaba mi experiencia personal con esta enfermedad y en la cercanía al Día Mundial de la Diabetes solicité me envíen historias para compartirlas. Como recibí una gran cantidad de testimonios cambié el espacio y se convirtió en @historiasdediabetes.



Actualmente comparto las historias e inquietudes de muchísimas personas, además de ser vínculo entre personas que tienen insulina para donar y quienes la necesitan. Cuento con mas de 10.700 seguidores.



Luego de leer muchas historias donde me contaban que se descompensaban en la calle y nadie los ayudaba por miedo a no saber que patología sufren, mandé a hacer una pulsera que dice el tipo de diabetes de un lado y soy feliz del otro lado y viene con una tarjeta plastificada que indica qué hacer en caso de descompensacion en la calle. Es ideal para poner en el llavero o la billetera. Lo vendo casi a precio de costo, ya que la idea no es ganar plata sino ayudar en la concientizacion de la enfermedad. Me encantaría que me ayuden a difundir y fomentar esta iniciativa para unir a las personas que están viviendo situaciones similares.



Ezequiel Duarte DNI 30435796



Vicente López - Bs As