Señor director:



Habla el corazón de tu madre, en su día, con un dejo de tristeza, con un dejo de añoranza...



- Hijo, que sea... un día común.// Ve a tus compromisos.// Esos que exigen tu presencia, tus desvelos.//

Casi me acostumbré a no escucharte.// A ver pasar los días, sin ver tu presencia.// A sentir la soledad y justificarte/ - corre tanto!// (La bella costumbre que recuerdo desde niña) "llega el Día de la Madre: debo conseguir la flor blanca, escribirle la tarjeta!// Hoy, solo es un simple compromiso, igual que el día de la secretaria...// Anda hijo, te comprendo/ ¡Corres todo el día! ¡No olvides abrigarte!/ ¿estás bien alimentado?...// (Esa Mujer,desde que fue madre, pensó...// mi corazón, se inundó de amor/ tanto, que me olvidé de mi!// solo añoro y rezo por mi hijo!...



Beatriz del Alba

Escritora