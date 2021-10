Señor director:



Con este poema de Olegario Víctor Andrade, quiero homenajear a todas las madres en su día, entre ellas a la mía, que no está en este mundo pero vive en mi corazón. Ella lo recitaba, se lo enseñaron en su primaria y me lo enseñó. Un feliz y bendecido día a todas las madres! "El consejo maternal''



Ven para acá, me dijo dulcemente/ mi madre cierto día,/ (aún me parece que escucho en el ambiente de su voz la celeste melodía).// Ven y dime qué causas tan extrañas/ te arrancan esa lágrima, hijo mío,/ que cuelga de tus trémulas pestañas/ como gota cuajada de rocío.// Tú tienes una pena y me la ocultas:/ ¿no sabes que la madre más sencilla/ sabe leer en el alma de sus hijos/ como tú en la cartilla?/ ¿Ella inclinó la frente pensativa,/ se turbó su pupila,/ y enjugando sus ojos y los míos,/ me dijo más tranquila:/ Llama siempre a tu madre cuando sufras/ que vendrá muerta o viva:/ si está en el mundo a compartir tus penas,/ y si no, a consolarte desde arriba./

Mónica Estela, González

DNI 14.239.366

Docente