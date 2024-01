Señor director:

Desde hace un tiempo me llama poderosamente la atención de que las dos paradas de colectivos ubicadas sobre el costado Norte de Avenida Libertador, frente al Centro Cívico, y en la calle España, entre San Luis y Avenida Libertador carezcan de iluminación. Se trata de dos paraderos muy bien concebidos ya que ofrecen el debido reparo a toda contingencia climática, especialmente el amparo ante el sol que como todos conocemos en San Juan es muy intenso, especialmente en horas del día. El problema está por las noches después de que se pone el sol. Los paraderos carecen de iluminación a pesar de cuentan con el espacio correspondiente para colocar unas luminarias que cambiarían el aspecto de estos lugares. La situación es extrema los fines de semana cuando hay decenas de personas que suelen concurrir al Parque de Mayo y que esperan colectivo en un lugar que permanece oscuro. Si bien hasta ahora no ha ocurrido ningún problema a consecuencia de la falta de iluminación, no habría que esperar que esto sucediera para recién tomar alguna medida.

Eduardo J. Pérez

DNI 32.987.221