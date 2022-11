Señor director:

Ayer en horas de la mañana los usuarios de la empresa de colectivos El Triunfo, de la Red Tulum, nos vimos sorprendidos por un paro de choferes. Las unidades directamente no salieron a la calle en el inicio de la jornada. Según información periodística, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) dijo que la medida se tomó porque los trabajadores no recibieron el pago del sueldo. Según trascendió el pago del salario tenía que ser depositado el viernes, pero esto no sucedió en el caso de la empresa que ofrece servicios para pasajeros de 25 de Mayo, 9 de Julio, Caucete, San Martín, Ciudad y el troncal Chimbas-Rawson. Esta es una medida inaceptable para miles de personas de los departamentos mencionados, que no pudieron cumplir con sus responsabilidades laborales y de cualquier otra índole, por causa de un paro salvaje, que extorsiona, no sólo a los empresarios del sector, sino a la ciudadanía en general, que tienen que soportar la intolerancia de gente que cobra, por lejos, más que cualquier otro trabajador sanjuanino.



Agustín Reyes Ochoa

DNI 6.812.793