Señor director:



Mi padre, José Mazuelos, fotografió en el Parque de Mayo, allá por el año 1948, todo lo que allí existía, desde obras de arte, juegos infantiles, lago, isla, palomares, etc., etc., así como las estatuas y obras de arte de famosos artistas, que allí existían, que hoy casi nada sobrevivió, pues las manos de distintos gobiernos se encargaron de destruir y hacerlas desaparecer, como los copones. Una de esas estatuas, más precisamente la de Juan Bautista Alberdi (como se observa en la foto), hoy no está, y que estaba sobre un pedestal majestuoso y bello, como igual al del Gran Libertador, que fue cambiando y ahora mira hacia el sur y no a la Cordillera, como originalmente se colocó.



Me trasladé toda una tarde al Parque de Mayo para buscar esta estatua de Alberdi, y no la encontré, pero sí encontré a casi todos estos monumentos o estatuas que allí existen casi totalmente abandonadas y muchas irreconocibles: "La Niña de Sarmiento", de Marisa Balmaceda Krause, la de Segundino Navarro, de Jesús Dojorti Roca, Buenaventura Luna, de Manuel Laínez, Las Ninfas, que alguna vez tuvieron juegos de chorros de agua, mugre total y abandonadas, Anacleto Gil, se cae a pedazos, la de Cantoni y San Martín están en estado aceptable. Hay que decir también que existe sólo un copón blanco de los muchos que allí estaban.



Me vine muy deprimido y preguntándome: ¿existe un ente de gobierno que sepa y valore las expresiones culturales y patrimonio de la Provincia? Obviamente que no, o al menos tengo dudas.



Es una falta total de respeto hacia el artista, hacia el sanjuanino. Se desvaloriza el arte y se deja morir las expresiones culturales. Se le falta el respeto al patrimonio, se ignora el valor de la cultura, porque hechos como estos son moneda corriente en la provincia, se pierden obras de arte, y nadie sabe nada ni ve nada. ¿Hasta cuando? No lucen las estatuas en el piso.





Leopoldo Mazuelos Corts

DNI 5.543.908

(Foto: José Mazuelos -1948-

Estatua de J.J. Alberdi)