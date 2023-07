Las ciudades más importantes del mundo tienen un gran parque dentro de los límites de la ciudad. El ícono más destacado de estos, sin dudas, es el Central Park, de New York, en Estados Unidos. Pero también los hay en otros lugares de Europa. En nuestro país están en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los bosques de Palermo y San Juan está incluida entre esas ciudades destacadas. Si bien es cierto no es una urbe como New York, París, Madrid, entre otras, sin dudas, nuestra ciudad Capital se destaca por un perfil cultural, donde este espacio verde le da un toque especial. Es ahí donde se yergue el Parque de Mayo, que con sus ampliaciones, se destaca por su belleza, su lago, lugares con aparatos para hacer ejercicios físicos, un museo, entre tantos espacios para descansar y observar la naturaleza en medio de la ciudad. Este "pulmón verde", en medio de la ciudad, es más importante de lo que muchos suponen. Es una bocanada de aire puro contra el estrés cotidiano y un bálsamo al momento de sentarse a reflexionar, leer un buen libro y buscar el potenciar la salud. Entre todos los sanjuaninos cuidemos nuestro Parque de Mayo, que es de los bienes más preciados de nuestra provincia.



Por Luis Enrique Marín

DNI 10.582.592