Señor director:

Leyendo DIARIO DE CUYO on line, me detuve en una noticia preocupante que también fue tomada por otros medios de comunicación para difundirla. Se trata de la inseguridad que hay en el Parque de Mayo y la zona de la Plaza del Bicentenario. Esto ocurre por lo general cualquier día de la semana en especial sábados y domingos, cuando los sanjuaninos van a tomarse un respiro a este pulmón verde de la ciudad, debido a lo agobiante de las temperaturas. Es ahí que aparecen grupos de menores que en la modalidad "piraña" atacan a personas y familias, robándole sus pertenencia y huyen amparados por la malísima iluminación de estos sectores verdes. Para colmo, como son menores son detenidos y vueltos a liberar, para seguir con su ola delictiva. Las quejas de los sanjuaninos es también que no hay policías en la zona o al menos una ínfima cantidad que no podría controlar a estos delincuentes. Ante esta situación no se debe esperar a que ocurra una tragedia, porque estos malvivientes andan armados con puntas para apuñalar a las personas y gozan de impunidad porque son menores. Se hace necesario que el Gobierno por medio de la Policía, controle más la zona, como también colocar luminarias de tecnología led para tener una buena visión y que los delincuentes sean identificables. Esta moda de impunidad para los delincuentes no puede tolerarse en San Juan. No puede ser que las familias no puedan disfrutar de un momento de descanso por miedo a bandas que actúan con total libertad para cometer delitos. Urge que las autoridades tomen control de esta situación.