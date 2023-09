Señor director:

Cuidar a las mascotas también es válido al momento de sacarlas a pasear. En ese tiempo, también hay que cuidar no sólo al animal, sino también a las personas como al medioambiente. Me refiero en especial a quienes salen a pasear con sus perros y no limpian la materia fecal que estos depositan en el pasto, en especial en el Parque de Mayo, como en otros paseos públicos de la provincia. Esto puede observarse en distintos lugares de San Juan, sin que los propietarios de los animalitos les interese levantar la suciedad que sus mascotas dejan. Esto trae muchos problemas, porque por lo general, los sanjuaninos que quieren descansar un rato sentados en el pasto, se encuentran ensuciándose con los deshechos de los animales. Quisiera que los respectivos Concejos Deliberantes de los distintos municipios legislen sobre este tema, porque se contamina el medio ambiente y hace pasar malos ratos a todos los ciudadanos que quieren disfrutar de un momento de ocio.



Nicolás Marín

