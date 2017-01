Señor director:



En este espacio dedicado a los lectores, quiero referirme a una nota publicada el 7 de enero pasado, que incluso va acompañada de un mapa que señala los pasos internacionales.



En ella menciona los pasos que unen a nuestro país con Chile. Al respecto debo decir que me llama poderosamente la atención que no se mencione el denominado "Paso de Jama", en la provincia de Jujuy. Me refiero a eso especialmente porque soy jujeño.



Estoy radicado en San Juan desde 1956, en forma casi continua. Llegué a esta provincia para estudiar Ingeniería en Minas en la prestigiosa Facultad de Ingeniería, en ese entonces dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo.



Por lo enunciado, es que quiero manifestar que este paso internacional de Jama fue inaugurado de manera oficial el 6 de diciembre de 1991 y está totalmente pavimentado desde fines del año 2005.



Para aportar más datos numéricos, informo que en el año 2016 pasaron por ahí 150.000 personas, 14.724 vehículos particulares, 1.736 ómnibus y 24.785 camiones.