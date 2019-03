Señor director:



Fui a rentas a pedir cuánto sale el pago de la patente 2019 de un auto Ford Fiesta plus 2018. No podía creer el importe que me dieron por todo el año: $12.000 y monedas y con el descuento si lo pago todo me queda en $10.400. Un auto que lo adquirí con el plan de ahorro y lo fui pagando como pude y las últimas cuotas gracias que las pude cancelar. Un auto que no es de alta gama y yo lo tomé como un ahorro porque soy jubilada y gano $8.000 mensuales. ¿No les parece que se les fue la mano? Yo no sé si van a poder seguir vendiendo autos 0 km con los valores de patente, seguro, nafta etc., mucha gente ya no puede pagar ni la cuota y menos pensar en cancelarlo. Señores políticos ¿hasta cuándo van a seguir metiéndonos las manos en el bolsillo?, aparte de tener que pagarles el sueldo, ya que son empleados nuestros y los elegimos para que dirijan y cuiden a los ciudadanos y no nos esquilen como están haciendo ahora. Y, como si fuera poco, inventando más oficinas para emplear amigos o ñoquis. Creo no estar errada en mi comentario, pero lo que tengo que pagar de patente es vergonzoso. Pónganse de nuestro lado y vean lo que estamos pasando y no les cuento con el impuesto Inmobiliario. Sólo falta que algún iluminado piense comenzar a cobrar el aire que ocupamos en la calle. Que Dios y la Patria los demande e ilumine la mente de estos señores. Sean más humanos. Piensen en el prójimo y en nuestros hijos.



Laura Quiroga DNI 12.764.935