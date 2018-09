Señor director:



Sin ninguna duda, cuando finalicen los trabajos que se están realizando en el área peatonal de la ciudad Capital, este sector quedará hermoso, muy funcional y prolijo. Pero faltarán los árboles que le conferían un ambiente muy particular. Seguramente habrá otros ejemplares ocupando su lugar, pero no será lo mismo, ya que para que estos nuevos arbolitos alcancen el crecimiento de los que había, pasarán muchos años como bien lo señalo la licenciada en Turismo, María Teresa Forradellas, en una nota publicada en la Sección Opinión de este diario. Habrá que esperar entre 30 ó 40 años y eso no es poco.



Espero que no se avance con la erradicación de los árboles que están sobre la peatonal Tucumán, ya que considero que están en buen estado y que pueden seguir ofreciendo la sombra que por un buen tiempo no tendrá el tramo de la peatonal Rivadavia.



Jorge Peletier DNI 12.871.901