Señor director:



Últimamente, se puso de moda que los delincuentes asesinen a miembros de una determinada familia, por razones que no se justifican en absoluto. Dentro de los elegidos están incluidos seres inocentes de muy corta edad y que nada tienen que ver con la bestialidad de estos mal nacidos.



El enojo ciudadano se está convirtiendo en rencor con la Justicia, máxima responsable de estos asesinatos. No me voy a extender en mi opinión. Sí, quiero decirle a las autoridades correspondientes que, con un sólo "reo'' que se mate en una plaza pública se terminarán estas escenas maléficas que no admiten otra matanza como la que ha sucedido recientemente en la Provincia de Santa Fe y Sauce Viejo.



A los medios de prensa les solicito publiquen este reclamo justo, tendiente a parar de una buena vez estas terribles matanzas que, con el tiempo se convertirán en "nuestros fantasmas'' que piden justicia y hay una sola forma de hacerlo y no sentirnos cómplices por el resto de nuestra existencia.