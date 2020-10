Señor director:



En primer lugar quiero agradecer a este prestigioso medio de comunicación como lo es DIARIO DE CUYO, ya que aquí es donde puedo expresar mi problema, lo que agradezco infinitamente. Soy afiliada como docente jubilada y todos los meses me descuentan los aportes correspondientes, como también a mi esposo, que es jubilado autónomo. Estoy muy delicada de salud, debido a que tengo una válvula calcificada en el corazón y mi doctor me aconsejó operarme. El costo de esta cirugía es de un millón de pesos. La Obra Social Provincia (OSP) no se hace cargo, siendo que esta institución descuenta de los sueldos de miles de jubilados, maestros, empleados públicos, entre otros. Como yo no puedo pagar semejante cifra, presenté un expediente para que me cobren menos. Este trámite lo llevé a cabo hace tres meses. Pero pasa de mano en mano y todavía no tengo noticias sobre una solución concreta. Entonces mi pregunta es ¿qué pasa? Para descontarme son rigurosos. Pero a la hora de darme una solución no hay personal que atienda este situación. Mi vida está en peligro y necesito una respuesta inmediata de este organismo.

Lila Moreno de Riveros

DNI 2.980.293.