Señor director:

Gracias por el espacio que siempre está a disposición del que desea expresar una opinión. En este caso para comentar que se han conocido historias de cartas, correspondientes al correo postal, que por mucho tiempo no han llegado a su destino y luego lo hicieron cuando el destinatario ya no vivía en el lugar. Hace tiempo que a mi domicilio están llegando una cartas que no nos corresponden. Hemos hecho la denuncia correspondiente y planteado la queja para que el servicio de correo revise esas entregas y la lleve a donde corresponde.



Al parecer el problema consiste en que se coloca la dirección al revés y esta coincide con la nuestra, por ejemplo colocan "Manzana 22 - casa 7" cuando es probable que lo que han querido colocar es "Manzana 7 - casa 22".



Por este medio le pido a los correos que verifiquen bien el destino para que esas cartas que pueden ser personales, de algún servicio o de una casa de comercio lleguen a su verdadero destino.



Inés Mercado

DNI 5.746.098