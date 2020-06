Señor director:



La foto es clara y contundente. Un montículo de ripio en plena calle. Es justo en Mendoza a metros de Comandante Cabot. En muchos lugares del Gran San Juan pasa lo mismo. Es decir, montículos, no sólo de ripio o arena para construcción, sino también de escombros de todo tipo. Muchas veces al lado de contenedores, lo que hace un peligroso escenario que conspira contra la seguridad de peatones y conductores de vehículos de todo tipo. Si bien es cierto que este montículo de ripio está ahí para ser utilizado en un trabajo, sólo debe estar un corto lapso de tiempo para ser utilizado y bajo estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier accidente. Quiero aclarar que no estoy en contra de que se trabaje y es lógico que se tomen medidas para que no suceda ninguna desgracia.



Alberto Roggerio

DNI 9.202.674