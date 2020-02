Señor director:



La avenida Paula Albarracín de Sarmiento casi Laprida, en Capital, tiene una rotura de extremo a extremo, a causa de unos trabajo que se llevaron a cabo en ese sector. Al no cerrarse correctamente y no asfaltarse, el lugar se convirtió en un gran pozo donde los vehículos caen en la trampa y muchos motociclistas han caído por causa de esta obra mal terminada. Por otra parte las piedras sueltas saltan con destino incierto y ya impactaron en personas de distintas edades. Los vecinos de la zona solicitamos que las autoridades correspondientes solucionen este problema a la brevedad, ya sea OSSE o el municipio capitalino. Puede ocurrir una tragedia vial si no se arregla el trabajo mal terminado.



Adrián Romero DNI 20.276.286