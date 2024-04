Señor director:

En avenida Paula Albarracín de Sarmiento y San Lorenzo en el ingreso al Bario Del Carmen, en la zona de Desamparados, Capital hay un hueco hecho por el hombre, que seguramente será cloacal o algo así. Pero eso no es todo, siguiendo por esta misma avenida, a menos de 100 metros, otro hueco hecho por alguna empresa estatal, también carece de tapa. Ambos orificios, no se pueden ver en caso de ir en cualquier clase de vehículo, a menos que esté encima de estos. Lo tremendo del caso es que no hay ningún tipo de señalización al respecto y estos huecos están así desde hace varios años.

Según vecinos de la zona, varios motociclistas terminaron accidentados en el lugar como así también automóviles, se quedaron con el tren delantero dañado por causa de estos huecos sin tapa. Por favor, a las autoridades correspondientes, solicitamos que coloquen tapas en esos lugares para evitar que ciudadanos inocentes paguen con su vida la negligencia de funcionarios.