Señor director:



Las autoridades nacionales, de las distintas provincias y los actores vinculados a la industria turística, tendrán que sentarse a trabajar para brindarle un empuje total a una industria que abre muchas fuentes laborales. Se trata del turismo. Antes de la pandemia que azota al mundo, tuve la oportunidad de realizar varios viajes a lo largo y ancho del país, visitando los principales lugares turísticos de la Argentina. En cada uno de ellos he descubierto como el ingenio del hombre se pone al servicio de captar el mayor número de turistas. A modo de ejemplo, puedo contar que en lugares como las Cataratas del Iguazú, el Tren de las Sierras, en Córdoba o en Ushuaia, Tierra del Fuego, los trencitos turísticos sirven para trasladar de un lugar a otro a los visitantes. Además de la utilidad que ofrecen son auténticos atractivos para la gente que le encanta viajar en esos transportes. No sé si lo que voy a exponer es una barbaridad, pero es lamentable que en todo San Juan no haya un solo trencito que ayude a recorrer los principales lugares turísticos que disponemos. Ni en Valle Fértil, ni en Calingasta, ni en el Valle de La Luna o el parque Federico Cantoni en Rivadavia, como otros sitios, no se ha deslizado la idea de colocar un trencito turístico o bien un ferrocarril local que recorra todos los departamentos de la provincia. Creo que si se llevara a cabo esa iniciativa, el proyecto podría ser viable, porque habría muchos interesados en invertir. Sólo hay que animarse a encararlo en varias etapas y confiar en el crecimiento turístico que tiene que tener la provincia.

Manuel Alfredo Torres

DNI 12.021.746