Señor director:



Comienzo por decir que soy un adulto mayor. Si bien terminé mi educación secundaria y pude hacer algunos años de universidad, no pude concluir. Así y todo, hay personas jóvenes que tampoco se llevan bien con la tecnología. Digo esto para que los lectores sepan bien a qué me refiero. Por más que logré cultivar mi intelecto, las nuevas tecnologías me superan. Eso y mucho más les debe pasar a personas que tienen de 40 ó 45 años en adelante. Cada día la tecnología nos va dejando atrás y nos angustia. Un ejemplo de ello es que hace unos días tuve que bajar una aplicación para "pedir permiso al gobierno'' a que me autorice para hacer alguna caminata en el campo, en la zona de Zonda. Me angustié mucho, porque no sabía cómo hacer y cometía muchos errores y no tenía la aprobación debida. Ante esta situación, quiero pedirle a las autoridades del Gobierno provincial, que se aplique una solución por escrito y en papel físico para todas las personas que no pueden o no saben manejar un celular con sus nuevas tecnologías. Pero, además, ya tienen un banco de datos con toda la información personal de cada ciudadano, debido a que en más de una ocasión se exigieron para poder transitar. Por lo tanto, no veo que ante cada actividad, haya que seguir dando nuestros datos particulares y privados. Además, hay que recordar que ya se perdieron más de 135 mil datos particulares que fueron a parar a internet y hasta ahora nadie se hizo cargo. Es de esperar que quienes no entendemos mucho de tecnología podamos recibir algún tipo de auxilio en ese sentido.

Esteban Cardozo

DNI 8.109.209