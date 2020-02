Señor director:



Ayer se fueron tres seres bellos de mi vida que supieron acompañar cada ladrillo pegado en mi lote y me recibieron con alegría moviéndome la cola cada día. Muchas veces quise mantenerlos dentro pero ellos se sentían libres, no querían y a pesar de tener frío o calor ellos cuidaban y saludaban a todos los que entraban. Para los que no saben, los animales tienen derechos y hay leyes que los protegen, esperaba más del intendente departamental, pues no sólo lo impositivo y demás está para cumplirse. Yo pido que se investiguen estos hechos, que salgan avisos en los medios para evitar más casos. Hacer la vista al costado no es la solución. Un pedacito de pan o algo de comida no era problema, mis padres me enseñaron a cuidar y respetar a los animales. Estos animalitos fueron envenenados de manera cruel en el Loteo Miraflores del Médano, donde vive alguien importante del municipio.



Roberto Arce DNI 21.360.274