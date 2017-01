Señor director:



Agradezco la oportunidad que me da este medio para dirigirme de manera pública al intendente de Rawson, Juan Carlos Gioja y para que se entere toda la comunidad sanjuanina.



Es que según el artículo periodístico que aparece con respecto a que están pavimentando, yo ya no sé qué hacer para que nos consideren nuestra situación.



Vivo en el barrio "24 de Noviembre'', departamento Rawson, pegadito al barrio "Mendoza'', esto es en Villa Krause. La calle estaba impecable hasta que la rompieron para poner las cloacas. Cinco años pasaron y jamás volvieron a pavimentar.



Y, eso que es sólo una calle que tiene el nombre de "Pedro Cobos''. El resto se pavimentó, pero la nuestra no. Es más, en el barrio Mendoza, a dos calles de mi barrio, rompieron, colocaron cloacas, taparon y pavimentaron en menos de un año. Increíble, pero cierto.



Yo que estoy a sólo dos calles. Ya llevo 5 años y se olvidaron por completo de nosotros.