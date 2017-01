Señor director:



Como todos sabemos, la fuente de la Plaza del Bicentenario es una estructura muy hermosa. Quienes la construyeron merecen muchos aplausos. Yo vivo a unas cuadras de ella. A mí siempre me gusta venir para admirarla cuando el sol se esconde. El sábado pasado fui por última vez y metí mis pies al agua para disfrutar lo fresca que estaba. En esa tarde del 23 de enero pasado, vi en televisión que van a reforzar la seguridad del lugar. Esto me inquietó. ¿Cómo van hacer eso si es una fuente pública?



Yo he observado en la provincia de Mendoza, en la plaza "Independencia", que la gente con calor metía sus pies también en las grandes fuentes. Mientras, aquí, les molesta que nosotros los sanjuaninos, no podamos meter los pies en la fuente que recientemente se inauguró. Esto, teniendo en cuenta que vivimos un clima sorprendente por el calor y que muchos de nosotros no tenemos recursos necesarios para pagar un camping o comprar una pileta

Ahora me dirijo al señor intendente de la capital y al gobernador: me gustaría que no prohiban que la gente introduzca sus pies en la fuente. El motivo, porque es un lugar público y la gente no le hace daño a esa hermosa estructura. Sólo quiere refrescarse un poco de este insoportable calor sanjuanino.