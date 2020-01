Señor director:



He leído que existe la intención de iniciar una campaña de refacción de los establecimientos escolares utilizando como mano de obra las personas beneficiadas con algunos de los planes sociales que viene otorgando el Gobierno. Me parece una idea excelente y no termino de admirarme por qué no se implementó antes, desde el mismo momento en que el Gobierno comenzó a otorgar esa ayuda.



No puede ser que cada vez que se quiere arreglar algún inmueble del Estado haya que contratar personal de albañilería, siendo que hay cientos de miles de personas con planes sociales que tienen nociones de albañilería y que, debidamente orientados, pueden realizar estos trabajos de reparación en las escuelas.



Por otra parte, no me explico cómo los municipios, o los gobiernos provinciales dicen que no disponen de gente para que realicen trabajos de sereno en las principales plazas o sitios de nuestra provincia que suelen ser atacados por grupos inadaptados.



A la gente que tiene planes sociales hay que darles tareas de responsabilidad en distintos ámbitos y hacer que se ganen la ayuda realizando alguna tarea que los reconforte y los haga sentirse útiles dentro de la sociedad.