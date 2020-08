Señor director:



El papa Francisco, en su reciente Exhortación Apostólica Amoris laetitia, sobre el amor en la familia, escribe en el número 222: "Se ha de promover el uso de los métodos basados en los ritmos naturales de fecundidad (Humanae Vitae, 11). Enseñanzas de Francisco, que, en continuidad con el magisterio de sus predecesores Pío XI, Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo II, recomiendan para espaciar los nacimientos, la Planificación Familiar Natural (PFN). ¿A qué métodos se refiere el Papa? Según la Organización Mundial de la Salud (Guía para la prestación de servicios, Ginebra, 1989), la PFN son las técnicas para evitar o conseguir una gestación basándose en la observación de signos y síntomas naturales de los días fértiles del ciclo menstrual. El método de PFN más moderno es el Método Sintotérmico (MS) con una eficacia del 99%. El MS es perfectamente adecuado a todas las circunstancias de la vida reproductiva de la mujer, desde la adolescencia hasta la perimenopausia, pasando por la lactancia. Muchos son sus beneficios: 1) Seguridad y confiabilidad científicamente comprobadas en el ámbito mundial; 2) No se usan medicamentos ni artefactos, por lo que no existen riesgos ni efectos secundarios adversos, esto es, 100% natural. 3) Están exentos de todo efecto abortivo. 4) Puede usarse tanto para posponer o conseguir embarazos. 5) Es totalmente económico pues no supone gastos, ni medicamentos ni instrumentos. 6) No dependen de las condiciones socioculturales y económicas de la pareja. 7) Es aplicable a cualquier etapa de la vida fértil de la mujer. 8). La pareja asume la responsabilidad de su fertilidad. 9) Fomenta la capacidad de autocontrol. 10) Los esposos aprenden a apreciar la fertilidad como un don de Dios. Es un estilo de vida donde el sexo está al servicio del amor. Por todo esto, la PFN es muy recomendada por la Iglesia Católica por ser acorde al plan de Dios.





Ricardo Sánchez Recio

Orientador familiar