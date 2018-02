Señor director:



Por medio de esta carta, aprovechando este espacio para los lectores de DIARIO DE CUYO, me dirijo a los señores gobernador y ministro de Gobierno, para solicitarles que no se apresuren con la decisión de privatizar la planta verificadora de vehículos. La empresa en cuestión fracasó en su intento en varias provincias. Sólo lo logró en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Las provincias que no acordaron fue porque las leyes sobre verificación son delicadas. Se trata de controlar que no haya adulteración de chasis motos. Unicamente las fuerzas de seguridad son capaces de poner el celo profesional correspondiente por razones de seguridad pública. No estoy de acuerdo que un civil lo haga. Dicen que la provincia se quedaría con un 4% de ganancia. ¿No sería mejor capacitar a un grupo de policías para el grabado de autopartes, como la verificación de chasis y motor? De esa forma, el dinero recaudado quedaría todo en San Juan.