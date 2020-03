Señor director:



Me dirijo a usted, a fin de comentar a través de este importante medio de comunicación de la provincia de San Juan, mi tristeza por lo observado esta semana en la localidad de Media Agua, en Sarmiento. Es que en ocasión de visitar la villa cabecera de este importante departamento de la provincia, me dolió observar y comprobar que, prácticamente la totalidad de las moreras de la plaza principal están secas. Conversando con vecinos de la zona, me comentaron que recientemente y por diferentes obras urbanísticas, aparentemente han sido inutilizadas las acequias usadas para regar los árboles de este espacio público. Así también a simple vista puede observarse que la metodología de poda no es la más apropiada para este tipo de ejemplares. Se trata de uno de los lugares emblemáticos del turismo religioso provincial que, todos los 13 de junio de cada año recibe a decenas de miles de peregrinos así como los días de 13 de cada mes, para honrar y pedir la intercesión de San Antonio de Padua. Realmente, luego de visitar la iglesia parroquial, recorrí algunas calles y me entristecí aún más al observar el maltrato y abandono del arbolado público, en un pueblo donde la realidad de sus suelos salinos, debería obligar a sus habitantes a prestar más atención a los mismos; utilizados en todo el mundo para combatir la salinidad. Es difícil para mí, entender cómo, teniendo una Escuela Agrotécnica en el lugar con personal altamente especializado en el manejo forestal y del arbolado público, como lo es por ejemplo el agrónomo Osvaldo Olmos; no piden ayuda o trabajan en conjunto en la forestación de esta hermosa localidad tan importante para el turismo religioso nacional. Esperemos que así como mediante este medio se han destacado y alertado a los funcionarios públicos sobre diversas situaciones similares, en esta oportunidad también los responsables tomen cartas en el asunto.



Silvana Rodríguez DNI 23.735.326