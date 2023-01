Señor director:



Las tardes de verano, después de las calurosas siestas sanjuaninas, son ideales para salir a caminas y tomar algo de fresco. Lógicamente no se puede salir muy temprano y hay que esperar que no haya sol para que la salida sea gratificante. Es cuando nos damos cuenta que hay calles o espacios verdes a los que les falta iluminación para poder caminar por ellos y hacerlo con seguridad. Un ejemplo de ésto son las plazoletas del barrio Sargento Cabral, en el departamento Rivadavia. Solo una plaza, la que está sobre la calle Coll tiene una iluminación apropiada. Las que están dentro del barrio (Ver foto), especialmente una que posee una gruta de la Virgen de la Medalla Milagrosa, tiene sus farolas quemadas y por lo consiguiente no encienden. Este lugar es utilizado por los niños del barrio para sus juegos, algo que últimamente no lo pueden hacer por carecer de las luminarias. Es una pena que esto esté ocurriendo y que no se solucione.



La situación ya ha sido planteada al municipio, pero a pesar de haberse tomado debida nota hasta el momento las plazoletas siguen oscuras.

Mariana del Carmen Lepez

DNI 18.025.843