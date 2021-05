Señor director:



¿Por qué no alcanzan las ambulancias? Uno de los problemas más recurrentes en estas últimas semanas es el de la demora de las ambulancias para asistir a pacientes de distintas patologías, especialmente con covid-19. En ámbitos de salud dicen que las unidades disponibles no dan abasto particularmente porque deben trasladarse a lugares muy diversos. Hemos tenido que esperar que la pandemia se recrudeciera para admitir que las ambulancias no alcanzan.



Hemos tenido más de un año para estar preparados. Sabíamos que se venía una segunda ola y que se agravaría la situación, solamente los ingenuos podían esperar que esto mejorara y sentarse en los laureles conseguidos hasta hace poco.



No puede ser que recién ahora se piense en aumentar el número de camas o decir que las ambulancias no alcanzan. Es todo esto muy lamentable.