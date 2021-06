Señor director:



¿Qué nos pasa a los argentinos en general y sanjuaninos en particular? Mi pregunta es porque el 20 de junio, Día de la Bandera, se vieron pocas casas embanderadas, también edificios públicos y hasta los automóviles que solían colocar una banderita para celebrar, llenos de orgullo, este día en el que se conmemora la creación de nuestra enseña patria, que nos brinda identidad ante el mundo. La respuesta me la dieron los ojos tristes de hombres mujeres y niños, ante semejante crisis sanitaria que afecta al mundo. Pero también la tristeza de ver que nuestro país está cada vez más pobre. Niños, mujeres y hombres desalentados y con mucho que reclamar a quienes nos gobiernan desde que volvimos a la democracia en 1983. Ante esta tristeza, es necesario un gran consenso entre todos los partidos políticos y los distintos estamentos de la sociedad, para sacar adelante al país, entre todos. Nuestra Argentina es de todos los argentinos y no de un sector político. Es necesario que todos nos miremos como hermanos que somos y seamos humildes de corazón para lograr superar esta crisis moral. Nos encomendemos a Dios, nuestro, Señor, fuente de toda razón y justicia. Dios bendiga a nuestra Argentina.



Damián De la Vega

DNI 7.834.722