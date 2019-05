Señor director:



Por medio de este espacio deseo dirigirme a los señores políticos, para que tomen conciencia de lo que significa ser empresario en nuestro país. Un simple mensaje: Los ciudadanos que no fueron ni son empresarios, no tienen idea lo que es la responsabilidad de mantener una empresa. Hagamos una analogía con la responsabilidad de mantener un hijo (en gran escala.) Si eres buen empresario, te preocupas que tu empresa crezca "con salud'', te desvelas; te esfuerzas. Es tu fruto. Tu anhelo. Tu futuro y tu orgullo. Los partidos políticos, enemigos de la propiedad privada, no tienen noción de la capacidad innata que posee un buen empresario. El motor que significa para una sociedad. Pero en nuestro país, no se sabe proteger. Y los buenos empresarios se convierten en "malabaristas'' para poder subsistir. La inestabilidad, tan grave factor, más, las ansias desmedidas impositivas del Estado, para mantener ese cuerpo sobredimensionado, improductivo e ineficiente lo agobian. Al no haber conciencia de productividad, se ha malacostumbrado al ciudadano a vivir del erario público.Cuando es insuficiente lo recaudado por medio de impuestos, surge la idea - le saquemos al que tiene...



Estas palabras, escritas a nivel tan sencillo, persiguen advertir del peligro presente. Espero sirva de reflexión para los políticos, funcionarios actuales y futuros.





Lic. Beatriz Albaladejo

DNI 4.413.700