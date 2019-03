Justicia y política bajo sospecha de corrupción ante la ciudadanía.

La ley es igual para todos. Pero las condiciones no son las mismas. A esto, los políticos lo deben tener en cuenta, para actuar con justicia. La presencia hoy en el campo, lejos de la ciudad, muestra una realidad muy distinta de esta. Casi no hay agua. (OSSE subió la tarifa aquí también, concientes que el ramal de suministro viejo no es suficiente). Por el transporte, la mercadería cuesta el doble. El lugareño paga los precios altos de los turistas.



Las distancias largas no son cubiertas por líneas de transportes locales. Las comunicaciones, casi sin señal de telefonía, etc. En este contexto, ¿un niño de Barreal tiene las mismas condiciones de vida que en la ciudad? ¿Una joven embarazada sin recursos está asistida y contenida en los lugares alejados? ¿Los microhospitales de zonas distantes a las urbes tienen ecógrafos y ginecólogos para asistir en los partos?



¿Los jóvenes tienen las mismas condiciones de trabajo, deportes, contención que en la ciudad? Son preguntas, inquietudes que nacen de esta triste realidad. ¿Qué hacen los políticos de todos los partidos y frentes para actuar con justicia?



¿Es que simplemente lo único que tiene valor es el voto con el cual llegar al poder? ¿Solo están bien los que tienen puestos en oficina públicas? ¿Qué soluciones generales tienen pensadas para solucionar los ingresos? ¿Hay dinero disponible para todos los habitantes de los distintos departamentos como para solucionar las carencias?



Por Beatriz Albaladejo DNI 4.413.700