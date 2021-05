Señor director:



La Casa Natal de Sarmiento es un monumento histórico, declarado Patrimonio Nacional, y como tal, más allá de las críticas, nos pertenece a todos los argentinos, en especial a los sanjuaninos, coterráneos del Gran Maestro de América. Las autoridades están encargadas de proteger, cuidar y hacer que este edificio se conserve tal cual fue, para nosotros y las nuevas generaciones, que sí o sí deben conocer la obra de Sarmiento y no mutilar o cambiar la historia de San Juan. Domingo Faustino Sarmiento, no necesita una "placita" para saber quién fue, ya existen avenidas, edificios, escuelas, fragatas, etc., que llevan su nombre, y estoy seguro de que él no lo hubiese permitido. Se gasta dinero en cualquier cosa cuando esos pesos deben volcarse para fortalecer la educación. Es extraño, o al menos inquietante, que el Municipio de la Capital apoye esta destructiva iniciativa. Estimo que deben existir instituciones que protegen el patrimonio provincial, ¿o será que al ser nacional no es de San Juan?



En San Juan hay funcionarios que poco saben de patrimonio histórico. No recuperan nada, no valoran, y menos aún conservan. Se debe considerar que es una decisión equivocada, cuando una pandemia está haciendo estragos en la población, en donde falta de todo, desde vacunas y respiradores hasta personal humano. Como bien lo dijo Domingo Faustino Sarmiento, todavía estamos en la disyuntiva de la "Civilización o Barbarie".



Leopoldo Mazuelos Corts

DNI 5.543.908