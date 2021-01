Señor director:



Faltan apenas unos 60 días para que se cumpla un año del anuncio de una cuarentena en el país, por causa del virus denominado SARS-CoV-2. Esta medida fue la más prolongada en el mundo, sin resultados positivos, según los expertos. Ahora se anunciaron nuevas medidas para obligar a que los ciudadanos en la nación no se aglomeren en los locales nocturnos con el fin de evitar más contagios, según la argumentación oficial. Pero, estas situaciones de inconducta social tienen una raíz. Se trata de la falta de buen comportamiento cívico a través de décadas, por parte de aquellos que tuvieron el poder a su cargo. Cuánta falta de respeto y violaciones a la Constitución Nacional (una de las mejores del mundo por lo democrática y republicana), según especialistas. Cuántas inconductas de gobernantes se sucedieron en la historia. Todo eso, la comunidad lo observa y lo primero que aparece en el inconciente colectivo es: "si ellos (los gobernantes) no cumplen con las medidas que aplican, por qué lo voy a hacer yo". Lamentablemente hubo episodios de reuniones políticas en Casa Rosada como en gobernaciones de provincia, donde no hubo distanciamiento social y menos aún, uso de barbijo. Por tal motivo y por muchos más, es necesario que se predique con el ejemplo.

Fátima Alcaráz

DNI 13.671.622