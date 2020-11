La escritora sanjuanina, Ada Gamez fue galardonada por el Ministerio de Cultura de la Nación.



Ha sido verdaderamente un gran honor para mí que DIARIO DE CUYO haya cubierto con una nota tan hermosa el premio que recibí participando on line en un certamen del Ministerio de Cultura de la Nación en el que me fue otorgado uno de los 14 primeros galardones siendo la única representante de San Juan convocada para recordar y valorar la figura de María Remedios Valle, la Capitana de las huestes del General Belgrano cuyo bicentenario de su paso a la inmortalidad se cumplió en este difícil 2020. Agradezco al autor de la nota Raúl Caliva y al fotógrafo Marcos Uriza por ello, como así también a todas las personas, familiares y amigos que desde diversos puntos del país y de la provincia como también del mundo me hicieron llegar sus saludos y felicitaciones y como ahora sí me está permitido publicar mi trabajo lo pongo en consideración de todos vuestros lectores.

Remedios, Capitana

La piel oscura se vuelve/ sangrienta rosa escarlata,/ restañando la herida que florece/ en el pecho del patriota que se marcha.// Aquella frente que hierve,/ la boca seca que delira y clama,/ reciben el fresco paño de las manos/ que libres van y vienen en la plaza/ entregadas al fragor de la batalla,/ de uno a otro cuerpo que reclama/ el consuelo mientras fuera/ de las tiendas de campaña/ hay humaredas acres/

y clamores de derrota/ y ella misma prisionera se rebela.// No habrá cadenas,/ como en sus ancestros,/

no habrá más lágrimas!/ Será Remedios, la guerrera del silencio,/ calmar más fiebres, cerrar párpados,/

el alimento para el alma/ y las cadenas que rompa/ no serán aherrojadas,/ serán las de la opresiva/

carga de angustias/ al verse sola y más que eso/ desolada!/ Y un día olvidada pedirá limosna,/ o va a vender pasteles/ para aliviar entre recuerdos libertarios/ la sed de un tiempo de gloria que se escapa.//



Ella, que supo cobijarse/ bajo el paño de la bandera amada,/ no tiene nada.// Se entrecruzan en su mente/ los recuerdos de la gloria negada./ El general, es apenas recuerdo,/ sus penurias con un reloj pagadas./ Cruel destino de los grandes,/ irse en silencio sin esperar nada.// Ella se irá reconocida/

con unos pocos pesos/ a esperar la muerte/ su piel morena ajada.// Y acaso la memoria/ siempre incompleta/ llena de anónimos héroes/ la recuerde un día/ como Remedios, Madre de la Patria,// como Remedios del Valle Rosas, Capitana!!!





Por Ada Gámez

Escritora

Ex presidente de SADE - San Juan